Fondazione Banco Napoli a Palazzo Ricca assaggi d’arte contemporanea con Mary Cinque

Martedì 7 ottobre alle 18, a Palazzo Ricca (via dei Tribunali 213), inaugura la mostra  Good vibrations di Mary Cinque, artista campana che vive e lavora ad Agerola. L’esposizione rientra nella rassegna “Entrée assaggi d’arte contemporanea” curata da Carla Viparelli e sostenuta dalla Fondazione Banco Napoli. Il progetto artistico è composto da un serie di opere tutte realizzate con la tecnica del pastello a olio su carta, ed è la prima volta che questo stile viene proposto nella programmazione di Entrée. L’artista comincia a usarla durante il suo soggiorno londinese dal 2017 al 2019 approfondendone poi le potenzialità nel corso degli anni, fino a farne il suo strumento elettivo di espressione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

