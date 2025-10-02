Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’ Arco d’Augusto e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in tragedia l’ incidente che ha visto protagonista un uomo alla guida di una Range Rover. L’episodio è accaduto poco dopo le 19 di lunedì. L’uomo, un 65nne riminese, proveniva da via XX Settembre: arrivato alla rotonda davanti all’Arco, anziché svoltare ha incredibilmente tirato dritto, sfondando uno dei fittoni di pietra a protezione del monumento e dell’area pedonale. Solo per una fortunata coincidenza nessuno si è fatto male: proprio in quel momento da lì passavano diverse persone, un paio di loro hanno evitato per un soffio di essere travolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folle corsa sotto l’Arco d’Augusto. Dopo la lite con la compagna si lancia in auto contro i fittoni