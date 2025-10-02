Folle corsa sotto l’Arco d’Augusto Dopo la lite con la compagna si lancia in auto contro i fittoni
Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’ Arco d’Augusto e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in tragedia l’ incidente che ha visto protagonista un uomo alla guida di una Range Rover. L’episodio è accaduto poco dopo le 19 di lunedì. L’uomo, un 65nne riminese, proveniva da via XX Settembre: arrivato alla rotonda davanti all’Arco, anziché svoltare ha incredibilmente tirato dritto, sfondando uno dei fittoni di pietra a protezione del monumento e dell’area pedonale. Solo per una fortunata coincidenza nessuno si è fatto male: proprio in quel momento da lì passavano diverse persone, un paio di loro hanno evitato per un soffio di essere travolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: folle - corsa
Corsa folle, investe bimbo sullo scivolo e poi vola e sfonda il tetto: in casa tre ragazzini
“È scappato anche lui dal villaggio”. Temptation Island, corsa folle: pubblico impazzito
La folle corsa di Marco Spinacè: 400 km di tempesta, fatica e gloria
Dopo una folle corsa in strada, un camper si è ribaltato in via San Remo a #torino. Sul posto la polizia locale. A segnalare quanto accaduto Alessandro Nucera. - facebook.com Vai su Facebook
Christian Ferrari: “La Cgil dice no alla folle corsa al riarmo. È l’ultima cosa da fare per garantire la pace e sottrae soldi dalla sanità, dall’istruzione, dallo sviluppo, che sono le vere priorità”. #CGIL, da sempre vicini alle persone. - X Vai su X