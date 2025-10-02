Flottilla studente pro Pal si incatena davanti alla sede dell' Ufficio scolastico regionale di Rimini
Uno studente militante dell'Osa (Organizzazione Studentesca d'Alternativa) si è incatenato davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale di Rimini. L'iniziativa, accompagnata dalla lettura pubblica delle motivazioni insieme ad altri attivisti e rilanciata con un video sul profilo Instagram. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: flottilla - studente
PALERMO Siamo in un momento decisivo, la flottilla sta raggiungendo la zona critica. Continuando l'agitazione permanente anche ad Unipa, dopo l'assemblea di giovedì scorso rilanciamo in questi giorni di lotta e mobilitazione una nuova assemblea studente - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, uno studente dell'Osa-Organizzazione Studentesca d'Alternativa si è incatenato fuori dall'Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Rimini in segno di protesta. @ultimoranet - X Vai su X
Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da msn.com
Pro Pal a sostegno di Flotilla, notte in piazza da Napoli a Roma. Domani lo sciopero generale - Conclusa la protesta, una volta lasciata la stazione, i manifestanti hanno dato vita a un corteo lungo Corso Umberto diretti verso la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Riporta ansa.it