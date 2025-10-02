Flottilla studente pro Pal si incatena davanti alla sede dell' Ufficio scolastico regionale di Rimini

Uno studente militante dell'Osa (Organizzazione Studentesca d'Alternativa) si è incatenato davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale di Rimini. L'iniziativa, accompagnata dalla lettura pubblica delle motivazioni insieme ad altri attivisti e rilanciata con un video sul profilo Instagram. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

