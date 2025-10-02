Flottilla intercettate diverse navi | 23 in rotta su Gaza

Le ultime su quello che sta accadendo. Sono 22 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla già intercettate dalla marina israeliana, secondo quanto risulta dal sito ufficiale della missione che monitora in tempo reale le rotte delle barche. Tra quelle fermate c’è anche la “Morgana”, a bordo della quale – stando agli attivisti – viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi. In totale, sarebbero 22 i cittadini italiani presenti sulle navi attualmente sotto controllo israeliano. La flottiglia, partita con 44 imbarcazioni dirette a Gaza per rompere il blocco e consegnare aiuti umanitari, risulta adesso divisa: 23 barche sono ancora in rotta verso la Striscia, mentre due unità hanno virato verso nord, apparentemente puntando in direzione di Cipro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

