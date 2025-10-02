Flottilla intercettata da Israele italiani arrestati | che succederà agli equipaggi
Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre diverse navi della marina israeliana hanno circondato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette verso la Striscia di Gaza. Nel corso di alcune ore, molte delle barche sono state abbordate dai militari di Israele e i loro equipaggi sono stati arrestati. Delle 44 navi segnalate dal sistema di tracciamento pubblico della Flotilla, 19 sarebbero state fermate dalla marina israeliana. Le restanti starebbero continuando la loro navigazione verso le coste della Palestina, ma potrebbero essere intercettate nelle prossime ore. Molte navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: flottilla - intercettata
Per ora nessuna nave è stata intercettata, ma tutte hanno predisposto procedure d’emergenza per un eventuale abbordaggio. di #EugenioVittorio #Flottilla - X Vai su X
#GlobalSumudFlotilla: "Tutti i partecipanti sono illesi" (e le altre notizie sull'abbordaggio da parte delle forze israeliane) https://askanews.it/2025/10/01/la-flotilla-intercettata-dalle-forze-israeliane-cosa-sta-succedendo/ - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, finora 20 imbarcazioni intercettate da Israele. Le altre 22 proseguono verso Gaza - La prima barca ad essere fermata dall’esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau. Lo riporta editorialedomani.it
Israele abborda la Flotilla: 20 barche intercettate. Ma gli attivisti insistono: "Altre si dirigono verso Gaza" - La marina israeliana ha intercettato 20 barche della Flotilla, tra cui quelle con a bordo Croatti (M5S) e Scuderi (Avs). Segnala ilgiornale.it