Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre diverse navi della marina israeliana hanno circondato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette verso la Striscia di Gaza. Nel corso di alcune ore, molte delle barche sono state abbordate dai militari di Israele e i loro equipaggi sono stati arrestati. Delle 44 navi segnalate dal sistema di tracciamento pubblico della Flotilla, 19 sarebbero state fermate dalla marina israeliana. Le restanti starebbero continuando la loro navigazione verso le coste della Palestina, ma potrebbero essere intercettate nelle prossime ore. Molte navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Flottilla intercettata da Israele, italiani arrestati: che succederà agli equipaggi