Flottilla il momento del fermo di Greta Thunberg sulla nave Sumud
Il video del momento in cui le forze israeliane salgono sulla nave Sumud appartenente alla Flottilla, in viaggio verso Gaza. Si vede un soldato aiutare Greta Thunberg, che non oppone alcuna resistenza, a recuperare gli effetti personali e a rivestirsi con un cappellino e con una mantella (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: flottilla - momento
Freedom Flottilla bloccata da Israele, il momento in cui i soldati dell’Idf salgono a bordo della nave Handala
PALERMO Siamo in un momento decisivo, la flottilla sta raggiungendo la zona critica. Continuando l'agitazione permanente anche ad Unipa, dopo l'assemblea di giovedì scorso rilanciamo in questi giorni di lotta e mobilitazione una nuova assemblea studente - facebook.com Vai su Facebook
Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione. Irresponsabili i sindacati di sinistra, che aizzano le piazze danneggiando gli italiani. - X Vai su X
Flotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Israele: "Lei e i suoi amici sono salvi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Lo riporta tg24.sky.it
Flotilla, Greta Thunberg fermata dalle forze israeliane: il video a bordo della Sumud - Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso il video del momento in cui la marina militare prende il controllo della nave con l'attivista ... Riporta ilfattoquotidiano.it