Flottilla il momento del fermo di Greta Thunberg sulla nave Sumud

Panorama.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video del momento in cui le forze israeliane salgono sulla nave Sumud appartenente alla Flottilla, in viaggio verso Gaza. Si vede un soldato aiutare Greta Thunberg, che non oppone alcuna resistenza, a recuperare gli effetti personali e a rivestirsi con un cappellino e con una mantella (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

flottilla il momento del fermo di greta thunberg sulla nave sumud

© Panorama.it - Flottilla, il momento del fermo di Greta Thunberg sulla nave Sumud

In questa notizia si parla di: flottilla - momento

Freedom Flottilla bloccata da Israele, il momento in cui i soldati dell’Idf salgono a bordo della nave Handala

flottilla momento fermo gretaFlotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Israele: "Lei e i suoi amici sono salvi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Lo riporta tg24.sky.it

flottilla momento fermo gretaFlotilla, Greta Thunberg fermata dalle forze israeliane: il video a bordo della Sumud - Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso il video del momento in cui la marina militare prende il controllo della nave con l'attivista ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flottilla Momento Fermo Greta