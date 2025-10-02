Flottila sit in davanti alla sede della società Msc a Napoli

Una quindicina di manifestanti pro Pal ha occupato per circa mezz'ora l'atrio del palazzo dove ha sede la società di navigazione Msc. Una volta all'interno i manifestanti hanno esposto uno striscione e urlato "Palestina Libera". Un loro portavoce ha spiegato che la protesta è determinata dal fatto che alcuni navi continuano a fare rotta l'Italia ed i porti di Israele. Dopo circa mezz'ora i manifestanti si sono allontanati.

