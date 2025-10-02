Flotta per Gaza scelta obbligata | rientro lampo o detenzione in Israele
La tensione che avvolge la Flotilla diretta verso Gaza ha trovato il suo sbocco in un fermo immediato operato dalle autorità israeliane. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro congiunto di verifica con Adnkronos, fa il punto su quello che attende i cittadini italiani coinvolti mentre le prime notizie arrivano dal porto di Ashdod. Fermata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
