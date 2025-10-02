Flotta per Gaza scelta obbligata | rientro lampo o detenzione in Israele

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione che avvolge la Flotilla diretta verso Gaza ha trovato il suo sbocco in un fermo immediato operato dalle autorità israeliane. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro congiunto di verifica con Adnkronos, fa il punto su quello che attende i cittadini italiani coinvolti mentre le prime notizie arrivano dal porto di Ashdod. Fermata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

flotta per gaza scelta obbligata rientro lampo o detenzione in israele

© Sbircialanotizia.it - Flotta per Gaza, scelta obbligata: rientro lampo o detenzione in Israele

In questa notizia si parla di: flotta - gaza

Cos'è Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza

Una flotta per Gaza: la Sumud Flotilla si prepara a salpare

Una flotta civile porta aiuti umanitari a Gaza. Raccolta di beni anche a Bologna

Cerca Video su questo argomento: Flotta Gaza Scelta Obbligata