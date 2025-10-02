Sono ore decisive per oltre venti cittadini italiani, fermati al largo mentre prendevano parte alla Global Sumud Flotilla, iniziativa diretta verso Gaza e ora dirottata verso il porto israeliano di Ashdod. Il fermo delle imbarcazioni e l’arrivo ad Ashdod Il convoglio nautico contava 21 unità complessive: le forze israeliane ne hanno intercettate e condotte ad . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Flotta per Gaza fermata: oltre 20 italiani trattenuti ad Ashdod