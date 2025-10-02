Flotillacortei e proteste negli atenei

13.58 Dilaga la protesta in solidarietà con la Flotilla nelle università e licei italiani. Studenti hanno bloccato la stazione di Bologna dove ci sono stati scontri tra attivisti e carabinieri. A Napoli manifestanti pro-Pal hanno bloccato binari della Stazione Centrale creando il caos. Occupate sedi universitarie della Federico II, la facoltà di Sociologia a Padova e quella umanistiche a Torino. A Roma slogan e cori contro Israele, e sono attesi in 10mila al corteo pro Flotilla, che partirà dal Colosseo diretto alla Piramide. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it