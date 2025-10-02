Flotilla verso Gaza | vera solidarietà o spettacolo politico?
La Flotilla ha deciso di alzare la posta: non più un gesto simbolico, ma un tuffo a capofitto in una zona ad alto rischio, sotto controllo israeliano, a meno di 130 miglia da Gaza. Ciò che viene presentato come “missione umanitaria” somiglia più a una scena teatrale che a un aiuto concreto. Le vite dei civili diventano scenografia, i partecipanti attori inconsapevoli, e la protesta si trasforma in un reality live sui social media. Il rischio? Equipaggi esposti, tensioni accese, e tutto per cosa? La solidarietà vera non si misura in miglia nautiche coraggiose o dichiarazioni indignate davanti a telecamere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
La Freedom Flotilla sta attraversando il Mediterraneo verso Gaza. Le navi civili sono ormai vicine alle acque controllate dalla Marina israeliana, pronta a intercettare le navi. A Roma, la situazione è seguita con apprensione. Il governo guidato da Giorgia Melon Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | "Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana". E' quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla, sot - X Vai su X
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno 50 miglia da Gaza, news in diretta: attivisti arrestati, usati droni e idranti - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Scrive fanpage.it
Cgil “In difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza” - Con queste parole la Cgil annuncia lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì ... Segnala luccaindiretta.it