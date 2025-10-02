La Flotilla ha deciso di alzare la posta: non più un gesto simbolico, ma un tuffo a capofitto in una zona ad alto rischio, sotto controllo israeliano, a meno di 130 miglia da Gaza. Ciò che viene presentato come “missione umanitaria” somiglia più a una scena teatrale che a un aiuto concreto. Le vite dei civili diventano scenografia, i partecipanti attori inconsapevoli, e la protesta si trasforma in un reality live sui social media. Il rischio? Equipaggi esposti, tensioni accese, e tutto per cosa? La solidarietà vera non si misura in miglia nautiche coraggiose o dichiarazioni indignate davanti a telecamere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla verso Gaza: vera solidarietà o spettacolo politico?