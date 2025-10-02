Flotilla verso Gaza l’esperto | passaggio non più innocente

La controversia marittima che coinvolge la Global Sumud Flotilla continua ad alimentare interrogativi, fondendo diritto internazionale, sicurezza regionale e aspirazioni umanitarie, mentre gli esperti discutono se quel transito fosse libero o una vera sfida al blocco imposto da Israele. Aspri interrogativi sulla rotta verso Gaza La voce del marittimista Giuseppe Loffreda, raccolta da Adnkronos e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Flotilla verso Gaza, l’esperto: passaggio non più innocente

Flotilla, attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot. Dalla Turchia partono 45 navi. Macron: siano protetti. Media: sì di Hamas a piano Usa potrebbe arrivare oggi - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ...

C'è un'altra Flotilla che punta verso Gaza: "Portiamo medici e infermieri, quando Israele ci fermerà i governi dovranno intervenire" - La Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleen inviano 11 imbarcazioni con personale medico per rompere l'assedio a Gaza