Flotilla venti navi fermate da Israele | irresponsabilità in mare e sciopero in Italia
La scorsa notte Israele ha intercettato venti imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione che aveva annunciato l’intenzione di forzare il blocco navale su Gaza portando aiuti umanitari. L’operazione della Marina israeliana condotta in maniera impeccabile, ha provocato immediate reazioni diplomatiche. Ma al di là delle accuse incrociate, resta un dato di fatto: l’intera vicenda nasce dall’irresponsabilità di chi ha organizzato una missione priva di realismo politico e che ha deliberatamente respinto le soluzioni alternative che erano state prospettate. Sale dunque a venti il numero delle imbarcazioni intercettate finora da Israele, secondo quanto reso noto dal tracker che monitora il percorso della Flotilla. 🔗 Leggi su Panorama.it
