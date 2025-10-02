Flotilla venti imbarcazioni verso Gaza | La missione continua per rompere l’assedio
La Global Sumud Flotilla, iniziativa umanitaria internazionale con 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti per Gaza, è stata bloccata dalla marina israeliana a poche decine di miglia dalla Striscia, superando un limite mai raggiunto prima. I velieri pro-palestinesi si sono trovati di fronte a oltre 16 imbarcazioni militari israeliane. Più di 20 imbarcazioni della flottiglia sono state intercettate e oltre 200 attivisti, tra cui più di 20 italiani, sono stati arrestati. Tajani annuncia che gli italiani saranno portati ad Ashdod e poi espulsi, mentre Tel Aviv assicura che Greta Thunberg e gli altri attivisti sono sani e salvi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
