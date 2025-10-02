Flotilla venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil

Il comunicato della CGIL per lo sciopero organizzato ''in difesa di Flotilla e dei valori costituzionali''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flotilla, venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil

In questa notizia si parla di: flotilla - venerd

L'Usb e la Cgil annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre in difesa della Flotilla. Coinvolti per l'intera giornata tutti i settori pubblici e privati. Il sindacato di Landini: 'L'aggressione di Israele un fatto di gravità estrema'. Quello di base: 'Attaccato il diritt - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Cgil e Usb proclamano lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Salvini valuta la precettazione http://dlvr.it/TNQ3TB - X Vai su X

Sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e in difesa della Flotilla: mezzi di trasporto fermi, fasce garantite e dove saranno le proteste - Sciopero generale del 3 ottobre: stop ai trasporti e manifestazioni in tutta Italia per Gaza e in difesa della Flotilla. Scrive greenme.it

Sciopero generale 3 ottobre, chi si ferma per Gaza e la Flotilla: treni, bus, metro, scuole e gli orari garantiti - Il 3 ottobre 2025 l'Italia si bloccherà di nuovo per uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si- Lo riporta leggo.it