Flotilla umanitaria fermata | Israele sale a bordo italiani verso rimpatrio

Alle prime luci di oggi, il convoglio umanitario Global Sumud Flotilla è stato avvicinato da unità navali israeliane in acque internazionali, innescando una fitta rete di contatti diplomatici tra Roma, Gerusalemme e le capitali europee, mentre gli attivisti a bordo chiedono attenzione e protezione. La diplomazia italiana in azione Il responsabile della Farnesina, Antonio Tajani, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

In questa notizia si parla di: flotilla - umanitaria

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo

La Freedom Flotilla ci riprova, la nave umanitaria Handala è vicino Gaza: l’esercito israeliano si prepara a intercettarla. Cosa sta succedendo

Gaza, si preparano le imbarcazioni della Flotilla umanitaria: da Genova salpano i portuali e Mfp

La Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria, è stata dapprima diffamata, poi minacciata, accusata di mettere in pericolo la pace, colpita in acque internazionali e infine abbordata in violazione del diritto. E nonostante ciò, ha dato al mondo intero una lezi - facebook.com Vai su Facebook

La finta missione umanitaria della Flotilla è terminata come prevedibile. Non un grammo di cibo è arrivato ai palestinesi dopo aver rifiutato di lasciarlo a Cipro e l’unico risultato politico ottenuto saranno i disagi per gli italiani nel surreale sciopero per Gaza di v - X Vai su X

Flotilla fermata da Israele vicino a Gaza, Salvini attacca la missione e si scaglia contro la sinistra - Matteo Salvini attacca la Flotilla fermata da Israele vicino a Gaza, definendola "provocazione" e accusando anche la sinistra di irresponsabilità ... Riporta virgilio.it

Israele ferma la Flotilla diretta a Gaza: italiani sotto custodia - Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha confermato in diretta Tv che tutte le barche sono state ormai circondate dalle forze israeliane e verranno scortate al porto di Ashdod, nel sud di ... Scrive corrieredellacalabria.it