Flotilla ultimo avviso Idf prima dell' abbordaggio a 75 miglia da Gaza in acque internazionali | Zona bloccata aiuti solo con canali prestabiliti - VIDEO
Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video in cui un tenente donna parla via radio agli attivisti della Flotilla prima dell'abbordaggio dell'Idf a 75 miglia da Gaza in acque internazionali Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video in cui un tenente donna par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mentre Israele entra a Gaza per l’ultimo atto del genocidio, la Flotilla risponde: “Non ci fermiamo proprio ora”
Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina
Ultimo avviso di stop a Flotilla che non si ferma. Idranti e esplosioni. Diversi fermi, anche Greta
Missione Flotilla, ultimo avviso dalla Marina Israeliana: «State entrando in zona bloccata»
Flotilla, cosa succederà agli italiani fermati? Domande e risposte - Cosa rischiano i cittadini italiani una volta rientrati
Flotilla in zona rossa, l'Idf: vi arrestiamo. Nave Alpino si ferma - Gli equipaggi destinati al carcere di Keziot prima delle espulsioni