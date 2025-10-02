Flotilla turca e navi civili siciliane insieme per sfidare il blocco navale su Gaza | parte da Arsuz una nuova missione
Dopo l’ abbordaggio della Global Sumud Flotilla, la mobilitazione dal mare riparte. Una flotilla turca salpa da Arsuz (provincia di Hatay ) con 45 imbarcazioni civili dirette verso la Striscia di Gaza e si coordina idealmente con le imbarcazioni siciliane impegnate a sostenere l’invio di aiuti e a contestare il blocco navale imposto da Israele. L’iniziativa, promossa da realtà della società civile turca, rilancia l’appello alla solidarietà internazionale e al rispetto del diritto umanitario. Indice. Flotilla turca partita: 45 navi in rotta verso Gaza. Sicilia in mare: una rete di sostegno. Reazioni e appelli: la voce delle organizzazioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
