Flotilla torna la protesta degli studenti | Blocchiamo tutto

Repubblica.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il corteo della notte nuova mobilitazione in città: in strada alunni del Sabin e del Minghetti. Traffico in tilt a ponte Matteotti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Global Sumud Flotilla torna a Barcellona per maltempo, Ben Gvir minaccia gli attivisti

Novara torna in piazza per la Palestina: giovedì la veglia per la Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla torna di nuovo indietro per il maltempo

flotilla torna protesta studentiDa nord a sud protesta dilaga tra gli studenti per la Flotilla - Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei. Come scrive ansa.it

flotilla torna protesta studentiFirenze, la protesta degli studenti per lo stop alla Flotilla: assemblee e sit-in, bloccata via Colonna - Dopo le mobilitazioni della serata di mercoledì in tutta la Toscana, tocca agli studenti protestare per il blocco da parte di Israele delle imbarcazioni della Sumud Flotilla ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

