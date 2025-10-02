Flotilla torna la protesta degli studenti | Blocchiamo tutto

Dopo il corteo della notte nuova mobilitazione in città: in strada alunni del Sabin e del Minghetti. Traffico in tilt a ponte Matteotti.

Global Sumud Flotilla torna a Barcellona per maltempo, Ben Gvir minaccia gli attivisti

Novara torna in piazza per la Palestina: giovedì la veglia per la Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla torna di nuovo indietro per il maltempo

I pro Pal tornano in piazza a Torino a sostegno della Flotilla

La protezione diplomatica ai cittadini spagnoli a bordo della Flotilla è garantita. Nelle ore di massima tensione per gli attivisti a bordo delle navi, Pedro Sanchez torna a manifestare pubblicamente il suo supporto alla missione umanitaria diretta a Gaza.

Da nord a sud protesta dilaga tra gli studenti per la Flotilla - Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei.

Firenze, la protesta degli studenti per lo stop alla Flotilla: assemblee e sit-in, bloccata via Colonna - Dopo le mobilitazioni della serata di mercoledì in tutta la Toscana, tocca agli studenti protestare per il blocco da parte di Israele delle imbarcazioni della Sumud Flotilla