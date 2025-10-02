Flotilla tensioni tra manifestanti e polizia al corteo a Bologna

Tensioni tra manifestanti e polizia a Bologna durante il corteo pro Palestina per protestare dopo il fermo da parte dell’esercito israeliano della Global Sumud Flotilla. Tafferugli tra studenti e forze dell’ordine si sono verificati nei pressi della stazione centrale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

