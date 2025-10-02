Flotilla tensione alla manifestazione di Roma | lanci di bottiglie contro la polizia

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione al corteo a Roma in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Nei pressi di palazzo Chigi alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e lanciato bottiglie di vetro contro il cordone di polizia in assetto antisommossa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

