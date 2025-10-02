Flotilla tensione alla manifestazione di Roma | lanci di bottiglie contro la polizia
Tensione al corteo a Roma in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Nei pressi di palazzo Chigi alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e lanciato bottiglie di vetro contro il cordone di polizia in assetto antisommossa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tensione
Manifestazione per la Global Sumud Flotilla a Bari: momenti di tensione davanti al consolato israeliano
Blitz per la Palestina a Montecitorio dopo l’incendio alla Flotilla, tensione con le forze dell’ordine
Corteo per la flotilla di Gaza cerca di bloccare la tangenziale a Roma: tensione con la polizia
Local Team. . LIVE Tensione a Roma. La polizia blocca il corteo di protesta dopo l'abbordaggio della Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Tensione in mare aperto: la Flotilla per Gaza segnala oltre 20 navi sui radar a tre miglia Vai su X
Fibrillazione a Roma mentre la Flotilla si avvicina a Gaza. Video: studenti del Cavour al Colosseo - Studenti, operatori sanitari, movimenti femministi: tutti si preparano a rispondere allo stop alla iniziativa di fronte a Gaza ... Riporta rainews.it
Manifestazione pro Global Sumud Flotilla a Roma e Milano. La diretta video - Cortei spontanei in diverse città dopo l'intervento della marina israeliana per bloccare le barche della Global Sumud Flotilla ... Scrive msn.com