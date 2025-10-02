Flotilla tensione a Bologna davanti alla stazione | la polizia respinge i manifestanti a manganellate – Video

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle superiori e dell’Università di Bologna in corteo sono arrivati davanti alla stazione dove hanno trovato i carabinieri in tenuta antisommossa che con alcune manganellate li hanno respinti. Durante il corteo avevano annunciato l’intenzione di bloccare la stazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

