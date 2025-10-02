Flotilla Tajani su attivisti fermati | Da Israele provvedimento di espulsione coatta

“Entro la fine della mattinata o il primo pomeriggio dovrebbero completare le operazioni di trasferimento dei circa 400 membri della Flotilla nel porto di Ashdod. Stasera dopo lo Yom Kippur verranno trasferiti in autobus presso la struttura detentiva di Be’er Sheva. Domani mattina presto la nostra ambasciata effettuerà le visite consolari e la visita verrà ripetuta domenica mattina”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in sede di replica nel corso delle sue comunicazioni alla Camera su Gaza. “Le autorità israeliane sono intenzionate a effettuare un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla”, ha aggiunto Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Tajani su attivisti fermati: “Da Israele provvedimento di espulsione coatta”

