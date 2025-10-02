Flotilla Tajani | I fermati italiani sono 40 | Pizzaballa | per la gente di Gaza non porta nulla | Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele: "Nessuno yacht ha violato il blocco". Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla tajani i fermati italiani sono 40 pizzaballa per la gente di gaza non porta nulla dalla turchia partite altre 45 imbarcazioni

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, Tajani: "I fermati italiani sono 40" | Pizzaballa: per la gente di Gaza non porta nulla | Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

flotilla tajani fermati italianiGlobal Sumud Flotilla, Tajani alla Camera: 22 italiani fermati da Israele, stanno tutti bene - Le autorità israeliane faranno un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla: due voli partiranno lunedì 6 e martedì 7 dall’aeroporto di Ben Gurion, destinaz ... Secondo milanofinanza.it

flotilla tajani fermati italianiFlotilla, Tajani: "Già da domani le prima partenze degli italiani" - Quando rientreranno in Italia i nostri connazionali a bordo della Flotilla fermati dall'esercito israeliano? Lo riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Tajani Fermati Italiani