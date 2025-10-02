Flotilla Tajani alla Camera | Nessuna violenza da parte di Israele sono sollevato Già domani le prime partenze
“Sono sollevato dal constatare che le regole di ingaggio siano state rispettate e che fino a questo momento non si registrino atti di violenza o complicazioni nelle operazioni delle forze israeliane” per fermare la Flotilla. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nelle sue comunicazioni alla Camera, durante le quali ha ribadito di aver avuto, mentre era già a Montecitorio, una nuova telefonata con il collega israeliano Gideon Sàar, “al quale ho chiesto ancora una volta garanzie per il trattamento dei nostri connazionali e mi è stato risposto in maniera affermativa”. Tajani ha annunciato che già da domani avverranno le prime partenze dei nostri connazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tajani
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Abbordaggio Flotilla, Antonio #Tajani a Porta a Porta: "Quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto, lì c'è uno scenario di guerra. #Israele non poteva permettere che qualcuno violasse il blocco navale" @ultimora_pol - X Vai su X
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Crosetto: 'Nessuno si faccia male'. Tajani: 'Espulsi in 24 ore' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Tajani sulla Flotilla: “I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza” - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ... fanpage.it scrive
Flotilla, Antonio Tajani: "Fermati 22 italiani. La pace dipende da Hamas" - "Al momento sarebbero 22 gli italiani (che si trovavano a bordo della Flotilla, ndr ) fermati. Scrive iltempo.it