La seconda parte dell'intervento di Antonio Tajani si è concentrata sul piano di pace presentato dagli Stati Uniti. Il vicepremier ha specificato la necessità che l'Italia sia unita nel sostegno a questo progetto, che è stato già accolto da Israele e dall'Autorità Nazionale Palestinese, oltre che da diversi Paesi arabi e musulmani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, Tajani alla Camera: “Gli italiani arrestati sono 22, stanno bene”