Flotilla Tajani alla Camera | Gli italiani arrestati sono 22 stanno bene
La seconda parte dell'intervento di Antonio Tajani si è concentrata sul piano di pace presentato dagli Stati Uniti. Il vicepremier ha specificato la necessità che l'Italia sia unita nel sostegno a questo progetto, che è stato già accolto da Israele e dall'Autorità Nazionale Palestinese, oltre che da diversi Paesi arabi e musulmani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Tajani sulla Flotilla: "I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza" - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ...
Flotilla, Antonio Tajani: "Fermati 22 italiani. La pace dipende da Hamas" - "Al momento sarebbero 22 gli italiani (che si trovavano a bordo della Flotilla, ndr ) fermati.