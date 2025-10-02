Flotilla Tajani | Al momento 22 italiani fermati da Israele stanno tutti bene – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati. Continuiamo a monitorare la situazione. Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, sia al porto sia nelle procedure di rimpatrio. Già da questa notte i due Consolati sono in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati. Secondo le informazioni disponibili, raccolte attraverso l'Unità di Crisi, che sta seguendo passo dopo passo la situazione, tutti i nostri connazionali sono in buone condizioni". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera parlando degli attivisti italiani della Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - tajani
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un’informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della Flotilla, intercettati in queste ore dalle navi israeliane - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Antonio Tajani: "Fermati 22 italiani. La pace dipende da Hamas" - X Vai su X
Tajani sulla Flotilla: “I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza” - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ... Scrive fanpage.it
Flotilla, Tajani “22 italiani fermati e sono in buone condizioni” - ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione si concluderà nella giornata di oggi, l’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore, una ... Segnala iltempo.it