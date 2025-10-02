Flotilla Tajani | 22 italiani fermati Tutti in buone condizioni
Roma, 2 ott. (askanews) - "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati" dalla Marina israeliana dopo l'abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. "Continuiamo a monitorare la situazione - ha proseguito Tajani - Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, sia al porto sia nelle procedure di rimpatrio. Già da questa notte i due Consolati in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
