Flotilla Tajani | 22 italiani fermati Sono in buone condizioni

"Al momento sarebbero 22 gli italiani (che si trovavano a bordo della Flotilla, ndr) fermati. Continuiamo a monitorare la situazione". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle Comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.  "Come ampiamente annunciato, una volta in porto ad Ashdod i membri della Flotilla .

