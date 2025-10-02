Flotilla Tajani | 22 italiani fermati da Israele stanno tutti bene

"Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera prova a decifrare in tempo reale la situazione degli attivisti italiani della Flotilla. “ Continuiamo a monitorare la situazione. Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, sia al porto sia nelle procedure di rimpatrio. Già da questa notte i due Consolati sono in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati”, spiega. Secondo le sue fonti, infatti, tutti i nostri connazionali presenti nella spedizione umanitaria “sono in buone condizioni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

