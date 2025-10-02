Flotilla studenti in corteo verso le sedi delle Università

Dopo la manifestazione che si è svolta ieri, 1 ottobre, in seguito all'abbordaggio della Flotilla e che ha visto l'occupazione dei binari alla Stazione di Pisa Centrale e successivamente quella di Palazzo Ricci, una delle sedi dell'Università, il movimento universitario prosegue oggi la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Gaza, a Roma migliaia di studenti in corteo per il sostegno a Global Sumud Flotilla

Flotilla attaccata, studenti Unibo in presidio pro Gaza: “Pronti a bloccare tutto”

Global Sumud Flotilla, studenti occupano università

flotilla studenti corteo versoLe proteste per la Flotilla e Gaza a Torino, corteo e slogan sotto il sottopasso di corso D'Azeglio. Gli studenti verso la Tangenziale - 30 da Palazzo Nuovo, un corteo di migliaia di studenti che promette di «bloccare tutta la città» in risposta al «sequestro degli attivisti della Global Sumud Flotilla». Lo riporta msn.com

Flotilla, nuove proteste a Torino: due cortei, manifestanti verso l’aeroporto, traffico in tilt - All'indomani del blocco di alcune navi della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, dopo le proteste e gli scontri di ieri sera, migliaia di persone protestano a Torino per la Palestina oggi, 2 ot ... Come scrive torinotoday.it

