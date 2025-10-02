Flotilla | solo 5 navi ancora in navigazione verso Gaza Tajani | Gli italiani fermati stanno bene
AGI - Solo cinque navi della Global Sumud Flotilla sono ancora in navigazione, dirette verso Gaza. Lo evince dall'ultimo rilevamento in tempo reale, aggiornando la situazione delle 44 imbarcazioni che erano coinvolte nella missione umanitaria. Finora ben 21 navi sono state intercettate mentre altre 18 sono state presumibilmente bloccate dalle autorità israeliane. In base al Flotilla Tracker, a proseguire la propria rotta verso l'enclave palestinese sono la Fair Lady, Marinette e Mikeno. Altre due in navigazione, la Shireen e la Summertime Jong, avrebbero chiesto supporto legale. Le telecamere delle imbarcazioni sono offline e le barche sono state abbordate da personale militare. 🔗 Leggi su Agi.it
L’abbordaggio di alcune navi della Flotilla da parte di imbarcazioni israeliane ha prodotto immediate proteste di piazza in diverse città. Inoltre, Cgil e i sindacati di base (Cobas, Cub, Usb e Unicobas) hanno proclamato lo sciopero generale, di 24 ore, per vene - facebook.com Vai su Facebook
#Flotilla sui social "Sono 19 le navi intercettate, altre continuano la navigazione verso #Gaza". Gli attivisti hanno fatto sapere che le forze di #Israele hanno usato gli idranti contro le navi e che le comunicazioni sono state interrotte. - X Vai su X
