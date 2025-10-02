Flotilla | solo 5 navi ancora in navigazione verso Gaza Tajani | Gli italiani fermati stanno bene

AGI - Solo cinque navi della Global Sumud Flotilla sono ancora in navigazione, dirette verso Gaza. Lo evince dall'ultimo rilevamento in tempo reale, aggiornando la situazione delle 44 imbarcazioni che erano coinvolte nella missione umanitaria. Finora ben 21 navi sono state intercettate mentre altre 18 sono state presumibilmente bloccate dalle autorità israeliane. In base al Flotilla Tracker, a proseguire la propria rotta verso l'enclave palestinese sono la Fair Lady, Marinette e Mikeno. Altre due in navigazione, la Shireen e la Summertime Jong, avrebbero chiesto supporto legale. Le telecamere delle imbarcazioni sono offline e le barche sono state abbordate da personale militare. 🔗 Leggi su Agi.it

