Flotilla | solo 4 navi ancora in navigazione verso Gaza Tajani | Gli italiani fermati stanno bene

AGI - Solo quattro navi della Global Sumud Flotilla sono ancora in navigazione, dirette verso Gaza. Lo evince dall'ultimo rilevamento in tempo reale, aggiornando la situazione delle 44 imbarcazioni che erano coinvolte nella missione umanitaria. Finora ben 21 navi sono state intercettate mentre altre 18 sono state presumibilmente bloccate dalle autorità israeliane. In base al Flotilla Tracker, a proseguire la propria rotta verso l'enclave palestinese sono la Marinette e Mikeno. Altre due in navigazione, la Shireen e la Summertime Jong, avrebbero chiesto supporto legale. Le telecamere delle imbarcazioni sono offline e le barche sono state abbordate da personale militare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Flotilla: solo 4 navi ancora in navigazione verso Gaza. Tajani: "Gli italiani fermati stanno bene"

In questa notizia si parla di: flotilla - navi

Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”

#Flotilla sui social "Sono 19 le navi intercettate, altre continuano la navigazione verso #Gaza". Gli attivisti hanno fatto sapere che le forze di #Israele hanno usato gli idranti contro le navi della Flotilla e che le comunicazioni sono state interrotte. - facebook.com Vai su Facebook

#Flotilla sui social "Sono 19 le navi intercettate, altre continuano la navigazione verso #Gaza". Gli attivisti hanno fatto sapere che le forze di #Israele hanno usato gli idranti contro le navi e che le comunicazioni sono state interrotte. - X Vai su X

Flotilla, l'abbordaggio live. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza». Tel Aviv: passeggeri verso Israele, stanno bene - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Da ilmessaggero.it

Ancora in corso l'abbordaggio israeliano alla Flotilla: più di 20 navi fermate - Stando a Waves of Freedom Switzerland, sono almeno due gli svizzeri arrestati – La Wahoo, la barca sulla quale sta viaggiando il ticinese Vanni Bianconi, risulta ancora in navigazione, ma il suo track ... Si legge su cdt.ch