Flotilla scuole e università bloccate | Ogni ateneo sarà una barricata Scontri al porto di Napoli
Dopo i disordini di ieri sera in tutta Italia, è iniziata una nuova giornata di manifestazioni a seguito del blocco della Flotilla. I licei di tutta Italia sono in mobilitazione: molti sono occupati e in altri gli studenti hanno deciso di non presentarsi in aula per partire in corteo per le strade delle città. " Questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano ", hanno dichiarato dal gruppo comunista di Cambiare Rotta in mattinata. I cortei serali. Bologna, Roma, Milano, Napoli sono le piazze più calde della serata di mobilitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - scuole
Attacco alla Flotilla, gli studenti: “Ci mobiliteremo nelle scuole e nelle università”. A Roma occupato il primo liceo
Ondata di occupazioni nelle scuole di Roma e alla Sapienza: “Blocchiamo tutto per sostenere la Flotilla”
"Blocchiamo tutto": Bologna esplode dopo l’assalto alla Flotilla, oggi cortei e scuole chiuse
Università e scuole occupate, nuovo corteo per Gaza e la Flotilla. Alle 18 davanti alla prefettura https://lastampa.it/torino/2025/10/02/diretta/corteo_flotilla_gaza_torino_manifestazione_news_oggi-15333819/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
ALLARME ROSSO GLOBAL SUMUD FLOTILLA - PREPARIAMOCI A BLOCCARE SCUOLE E UNIVERSITÀ! 250 miglia nautiche per Gaza, 100 (1 giorno di navigazione) per il punto critico, cioè quelle in cui Israele ha assaltato le scorse flotille. Con ogni proba - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, scuole e università bloccate: "Ogni ateneo sarà una barricata" - Dopo le proteste della notte, gli studenti hanno occupato le scuole e si preparano ad andare in corteo per bloccare le città ... Riporta msn.com
Flotilla, in Toscana manifestazioni studenti e occupazioni in Atenei Firenze e Pisa - Proteste a Firenze degli studenti in solidarietà con la Global Sumud Flotilla anche in vista dello sciopero generale di domani. Si legge su ansa.it