Flotilla scontro sindacati-Salvini sullo sciopero generale | come funziona e chi riguarda l’eventuale precettazione

Mobilitazioni spontanee immediate, nuovi cortei e presidi in programma e lo sciopero generale il 3 ottobre. L’Italia torna in piazza per l’attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla e lo scontro diventa subito politico. Da una parte Usb, Cgil e Cub con l’annuncio dell’astensione dal lavoro, con poco più di 24 ore di anticipo, dall’altro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha preannunciato l’intenzione di precettare i dipendenti dei trasporti pubblici, considerati un servizio pubblico essenziale. La proclamazione prevede che le attività ferroviarie si fermino dalle 21 del 2 ottobre per un giorno e il personale delle autostrade inizi il suo sciopero alle 22 del 2 ottobre, mentre i vigili del fuoco si asterranno solo per 4 ore a partire dal turno delle 9 del 3 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

