Flotilla | scontri alla stazione di Bologna occupata la Statale di Milano

AGI - Scontri tra manifestanti e forze di polizia e facoltà universitarie occupate. Alla vigilia dello sciopero generale proclamato per domani dai sindacati, studenti e attivisti pro Pal si mobilitano da nord a sud per la Flotilla e contro l' abbordaggio da parte delle forze israeliane che hanno fermato gli attivisti sulle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Bologna . Scontri in stazione a Bologna, dove gli studenti delle scuole superiori e dell' Università, in corteo per la Palestina e la Global Sumud Flottilla da stamattina, sono arrivati davanti all'entrata. Durante il tragitto avevano annunciato la volontà di bloccare la stazione, ma hanno trovato le forze dell'ordine in tenuta antisommossa ad aspettarli. 🔗 Leggi su Agi.it
"Quando ti sputano addosso ti fanno sentire sporco". La rabbia dei poliziotti dopo gli scontri per la Flotilla
Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino
Flotilla Gaza Italia: proteste e scontri in piazza
