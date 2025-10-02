Flotilla | scontri alla stazione di Bologna occupata la Statale di Milano

AGI -  Scontri tra manifestanti e forze di polizia e facoltà universitarie occupate. Alla vigilia dello sciopero generale proclamato per domani dai sindacati, studenti  e attivisti pro Pal  si mobilitano da nord a sud per la Flotilla e contro l' abbordaggio da parte delle forze israeliane che hanno fermato gli attivisti sulle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Bologna . Scontri in stazione a  Bologna, dove gli  studenti  delle  scuole superiori  e dell' Università, in corteo per la  Palestina  e la  Global Sumud Flottilla  da stamattina, sono arrivati davanti all'entrata. Durante il tragitto avevano annunciato la volontà di  bloccare la stazione, ma hanno trovato le  forze dell'ordine  in  tenuta antisommossa  ad aspettarli. 🔗 Leggi su Agi.it

