Flotilla scontri a Bologna tra manifestanti e forze dell' ordine | lanci di uova e manganellate

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine davanti alla stazione centrale di Bologna, dove un gruppo composto principalmente da studenti si è radunato a sostegno della Global Sumud Flotilla e dei suoi attivisti, fermati dall’esercito israeliano nelle ultime ore. I manifestanti hanno cercato di entrare in stazione e sono stati respinti dagli agenti schierati, diventati bersaglio di insulti, lanci di uova e fumogeni. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno respinto a manganellate i manifestanti che urlano: “Fateci passare”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In questa notizia si parla di: flotilla - scontri

