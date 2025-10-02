Firenze, 2 ottobre 2025 – Anche la Cgil proclama lo sciopero generale nazionale “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”, per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani – dice il sindacato – rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: i cortei in Toscana città per città