Flotilla sciopero generale 3 ottobre | caos trasporti in Toscana Cgil in piazza manifestazioni in tutta la regione

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 2 ottobre 2025 –  Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Sarà dunque un venerdì nero per chi si trova a spostarsi nella regione, sia in treno (con i disagi per lo sciopero), sia in autobus, il cui servizio non è certo al momento se sarà regolare. In campo l’ipotesi di precettazione da parte del ministero dei Trasporti. La Cgil, intanto, ha annunciato iniziative in tutta la Toscana. A Firenze il corto partirà alle 9.15 circa dalla Fortezza da Basso. A Livorno manifestazione con ritrovo ore 9 stazione Centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

flotilla sciopero generale 3 ottobre caos trasporti in toscana cgil in piazza manifestazioni in tutta la regione

© Lanazione.it - Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione

In questa notizia si parla di: flotilla - sciopero

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

“Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele”

flotilla sciopero generale 3Flotilla, Cgil e sindacati paralizzano l'Italia con uno sciopero politico. Salvini al contrattacco: “Danni a milioni di italiani” - Cortei, occupazioni e uno sciopero generale proclamato per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 da parte dei sindacati Cgil, Fiom, Usb, Cub e ... Come scrive iltempo.it

flotilla sciopero generale 3Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l’assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino - Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Sciopero Generale 3