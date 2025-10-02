Flotilla sciopero generale 3 ottobre | caos trasporti in Toscana Cgil in piazza manifestazioni in tutta la regione
Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Sarà dunque un venerdì nero per chi si trova a spostarsi nella regione, sia in treno (con i disagi per lo sciopero), sia in autobus, il cui servizio non è certo al momento se sarà regolare. In campo l’ipotesi di precettazione da parte del ministero dei Trasporti. La Cgil, intanto, ha annunciato iniziative in tutta la Toscana. A Firenze il corto partirà alle 9.15 circa dalla Fortezza da Basso. A Livorno manifestazione con ritrovo ore 9 stazione Centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
