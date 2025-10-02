flotilla scintille in aula tra 5stelle e maggioranza chi incendia le piazze uccide la democrazia

Scintille tra M5s-Lega e FdI nell’Aula della Camera dopo le comunicazioni del vicepremier Antonio Tajani. Un confronto dai toni abbastanza duri tra i pentastellati e gli esponenti della maggioranza, che hanno sottolineato l’inutilità della violenza e delle proteste di piazza e i gravi rischi per la democrazia. E il ruolo preponderante nell’agitazione popolare proprio del Movimento guidato da Giuseppe Conte. Il j’accuse di Ricciardi e del Movimento Cinquestelle. Dopo aver parlato di Flotilla, il capogruppo dei pentastellati Riccardo Ricciardi ha affermato: “Io ieri c’ero in quelle piazze” che hanno protestato a Roma “e non vedevate l’ora che assaltassero questi palazzi, invece è stata una manifestazione di indignazione” per la postura su Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

