Flotilla scintille in aula tra 5Stelle e maggioranza Chi incendia le piazze uccide la democrazia

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scintille tra M5s-Lega e FdI nell’Aula della Camera dopo le comunicazioni del vicepremier Antonio Tajani. Un confronto dai toni abbastanza duri tra i pentastellati e gli esponenti della maggioranza, che hanno sottolineato l’inutilità della violenza e delle proteste di piazza e i gravi rischi per la democrazia. E il ruolo preponderante nell’agitazione popolare proprio del Movimento guidato da Giuseppe Conte. Il j’accuse di Ricciardi e del Movimento Cinquestelle. Dopo aver parlato di Flotilla, il capogruppo dei pentastellati Riccardo Ricciardi ha affermato: “Io ieri c’ero in quelle piazze” che hanno protestato a Roma “e non vedevate l’ora che assaltassero questi palazzi, invece è stata una manifestazione di indignazione” per la postura su Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

flotilla scintille in aula tra 5stelle e maggioranza chi incendia le piazze uccide la democrazia

© Secoloditalia.it - Flotilla, scintille in aula tra 5Stelle e maggioranza. “Chi incendia le piazze uccide la democrazia”

In questa notizia si parla di: flotilla - scintille

Flotilla Scintille Meloni-Schlein

Fini manda ai matti la Gruber: “Non rispondo a domande stupide”. Scintille su Gaza, Meloni, Flotilla, lei gli toglie la parola (video)

flotilla scintille aula 5stelleLe opposizioni occupano l'Aula della Camera per il caso Flotilla, domani informativa di Crosetto - Insorgono le opposizioni per l'attacco nella notte alla Flotilla occupando l'emicilo e i banchi del governo in segno di protesta. Come scrive huffingtonpost.it

Dopo attacco alla Flotilla a Tunisi le opposizioni chiedono che Meloni riferisca in Aula - Pd, M5s, Avs chiedono garanzie di sicurezza per la Flotilla, e che la premier Meloni riferisca in Parlamento. Segnala it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Scintille Aula 5stelle