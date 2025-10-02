Flotilla Schlein | Illegale l' arresto degli attivisti in acque internazionali azione di pirateria – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Hanno arrestato gli attivisti delle 40 navi della Global Flotilla in acque internazionali a 80 miglia nautiche da Gaza, con un atto illegale da ogni punto di vista del diritto internazionale, del diritto marittimo e anche del diritto umanitario..” Così la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

La Flotilla non porta cibo a Gaza, ma motivi alla sinistra per scendere in piazza: Landini e Schlein stanno col Movimento anti-Israele https://linkiesta.it/2025/10/flotilla-landini-schlein-sciopero-generale-anti-israele/… via @Linkiesta - X Vai su X

#Flotilla #Schlein: Quello che sta facendo Israele in acque internazionali è del tutto illegale, i governi europei non dovrebbero tollerarlo e devono fare tutto quel che possono per tutelare l'incolumità degli attivisti a bordo Vai su Facebook

Flotilla, Schlein: Illegale l'arresto degli attivisti in acque internazionali, azione di pirateria - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Hanno arrestato gli attivisti delle 40 navi della Global Flotilla in acque internazionali a 80 miglia nautiche da Gaza, con un atto illegale da ... Da msn.com

Schlein attacca Meloni: "Contro la Flotilla ha usato la clava. Giù le mani dal diritto di sciopero, noi saremo con i manifestanti" - Durissimo intervento della leader dem alla Camera: "Avrebbe dovuto ricordare" che la Flotilla è una "missione umanitaria" e "Netanyahu compie atti di pirateria in acque internazionali". Da today.it