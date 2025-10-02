Flotilla Schlein | Illegale l' arresto degli attivisti in acque internazionali azione di pirateria – Il video

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Hanno arrestato gli attivisti delle 40 navi della Global Flotilla in acque internazionali a 80 miglia nautiche da Gaza, con un atto illegale da ogni punto di vista del diritto internazionale, del diritto marittimo e anche del diritto umanitario..” Così la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

flotilla schlein illegale arrestoFlotilla, Schlein: Illegale l'arresto degli attivisti in acque internazionali, azione di pirateria - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Hanno arrestato gli attivisti delle 40 navi della Global Flotilla in acque internazionali a 80 miglia nautiche da Gaza, con un atto illegale da ... Da msn.com

flotilla schlein illegale arrestoSchlein attacca Meloni: "Contro la Flotilla ha usato la clava. Giù le mani dal diritto di sciopero, noi saremo con i manifestanti" - Durissimo intervento della leader dem alla Camera: "Avrebbe dovuto ricordare" che la Flotilla è una "missione umanitaria" e "Netanyahu compie atti di pirateria in acque internazionali". Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Schlein Illegale Arresto