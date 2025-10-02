Flotilla Schlein alla Camera | Pd domani in piazza per lo sciopero
“Dalle piazze si è alzata una voce chiara che chiede di fermare i crimini di Netanyahu. Si è alzata con forza la voce che chiede di fermare il genocidio. Non è tollerabile che il governo provi a coprire quelle voci. Smettetela di criminalizzare quelle piazze di dissenso. Quel grido delle piazze stracolme degli scioperi di domani, e noi saremo con loro”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera sulle comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
