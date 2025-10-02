Flotilla Schlein affonda gli artigli su Meloni | Giù le mani dal diritto di sciopero

Per quanto riguarda, il voto sul piano Usa per Gaza contenuto in una delle due risoluzioni di maggioranza, Schlein non ha cambiato la sua posizione. Pd, M5S e Avs hanno deciso di astenersi. "Noi speriamo che questo accordo si faccia al più presto per fermare i crimini di Netanyahu, ma per noi il percorso di pace è indivisibile dal riconoscimento dello stato palestinese", ha chiarito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

