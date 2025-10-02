Flotilla Schlein | abbordaggio illegale governon non stia a guardare
Roma, 2 ott. (askanews) – L’abbordaggio delle navi della Flotilla da parte di Israele è un “atto illegale” e il governo non può “restare a guardare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla Camera. “Non abbiamo sentito da parte vostra una parola di condanna”, ha aggiunto rivolta al governo. “Non è possibile stare a guardare mentre Netanyahu compie atti di pirateria in acque intenazionali. I governi europei e il governo italiano non lo devono tollerare”. Bisogna tutelare gli attivisti, ha continuato, “la loro detenzione è illegittima. Dovete fare tutto il possibile per fermare il blocco illegale degli aiuti imposto dal governo israeliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
