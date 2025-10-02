Flotilla Schlein | abbordaggio illegale governon non stia a guardare

Ildenaro.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott. (askanews) – L’abbordaggio delle navi della Flotilla da parte di Israele è un “atto illegale” e il governo non può “restare a guardare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla Camera. “Non abbiamo sentito da parte vostra una parola di condanna”, ha aggiunto rivolta al governo. “Non è possibile stare a guardare mentre Netanyahu compie atti di pirateria in acque intenazionali. I governi europei e il governo italiano non lo devono tollerare”. Bisogna tutelare gli attivisti, ha continuato, “la loro detenzione è illegittima. Dovete fare tutto il possibile per fermare il blocco illegale degli aiuti imposto dal governo israeliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

Flotilla, Schlein: abbordaggio illegale, governon non stia a guardare - (askanews) – L’abbordaggio delle navi della Flotilla da parte di Israele è un “atto illegale” e il governo non può “restare a guardare”. Da askanews.it

flotilla schlein abbordaggio illegaleL’accusa di Meloni sulla Flotilla: irresponsabili, non c’entra la questione umanitaria - Schlein: abbordaggio illegale, il governo tuteli gli attivisti Mancano ancora sette ore all’ abbordaggio della Flotilla da parte della Marina israeliana, ma appena mette pie ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Schlein Abbordaggio Illegale