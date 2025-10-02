Flotilla Schlein a Meloni | Giù le mani da sciopero

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non è accettabile l’attacco della presidente del Consiglio ai sindacati, giù le mani dal diritto di sciopero di lavoratrici e lavoratori”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il riferimento è alle parole pronunciate da Giorgia Meloni giovedì mattina al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. Quella della Flotilla è “una questione che mi pare c’entri poco con la vicenda palestinese e c’entri molto con le questioni italiane. Del resto ce lo spiegano i sindacati, perché mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”, ha detto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla schlein a meloni gi249 le mani da sciopero

© Lapresse.it - Flotilla, Schlein a Meloni: “Giù le mani da sciopero”

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

flotilla schlein meloni gi249Flotilla Gaza, Meloni: "Disagi senza vantaggi". Schlein: "Smetta di criminalizzare piazze" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla Gaza, Meloni: 'Disagi senza vantaggi'. tg24.sky.it scrive

flotilla schlein meloni gi249Flotilla, Schlein: "Inaccettabile attacco Meloni a sindacati, giù mani da sciopero" - (LaPresse) “Non è accettabile l’attacco della presidente del Consiglio ai sindacati, giù le mani dal diritto di sciopero di lavoratrici ... Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Schlein Meloni Gi249