Flotilla Schlein a Meloni | Giù le mani da sciopero
“Non è accettabile l’attacco della presidente del Consiglio ai sindacati, giù le mani dal diritto di sciopero di lavoratrici e lavoratori”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il riferimento è alle parole pronunciate da Giorgia Meloni giovedì mattina al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. Quella della Flotilla è “una questione che mi pare c’entri poco con la vicenda palestinese e c’entri molto con le questioni italiane. Del resto ce lo spiegano i sindacati, perché mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”, ha detto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it
