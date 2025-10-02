Flotilla Sanchez | Madrid impegnata in protezione diplomatica suoi cittadini fermati da Israele – Il video
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 “Garantiremo la protezione diplomatica ai nostri cittadini e senza alcun dubbio la protezione dei diritti che potranno essere compromessi dall’azione del governo israeliano. Come ho detto in molte occasioni, la Flotilla non rappresenta alcun pericolo per il governo israeliano, che speriamo che non costituisca alcuna minaccia per la Flotilla stessa. Quello che sta facendola Flotilla è sostituirsi a Israele, che sta impedendo il rifornimento di aiuti umanitari a Gaza. Credo che si debba riconoscere e applaudire quella solidarietà che esprime la società spagnola e molte altre, perché stiamo parlando di una flottiglia che rappresenta più di 40 nazionalità, più di mille partecipanti”. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - sanchez
Attacchi alla Flotilla, Ada Colau chiede l’intervento di Sanchez: “Serve protezione immediata, violate tutte le leggi internazionali”
Attacco a Flotilla, Spagna imita Italia e invia nave della Marina per assistere attivisti, Sánchez: "Rispettare diritto internazionale" - VIDEO
Flotilla, Sanchez: "Gli affiancheremo una nave da guerra come supporto"
Flotilla, Sanchez: Madrid impegnata in protezione diplomatica suoi cittadini arrestati da Israele Vai su Facebook
Flotilla, Sanchez: Madrid impegnata in protezione diplomatica suoi cittadini arrestati da Israele - X Vai su X
Flotilla, Sanchez: Madrid impegnata in protezione diplomatica suoi cittadini fermati da Israele - “Garantiremo la protezione diplomatica ai nostri cittadini e senza alcun dubbio la protezione dei diritti che potranno essere compromessi dall’azione del governo israeliano. Secondo ilgiornale.it
Flotilla abbordata, Israele: “Provocazione finita”, fermati 40 italiani. Garante: “Illegittimi scioperi generali senza preavviso” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Riporta fanpage.it