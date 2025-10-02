Flotilla proteste pro-Pal in tutta Italia

Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Flotilla, le proteste e i silenzi

Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa

Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano

flotilla proteste pro palProteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sciopero generale - Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Scrive tg24.sky.it

flotilla proteste pro palIsraele abborda la Flotilla, italiani espulsi. Proteste pro-pal in molte città - Come da programma, la Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Riporta ecovicentino.it

