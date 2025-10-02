Flotilla proteste pro-Pal in tutta Italia
Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: flotilla - proteste
Flotilla, le proteste e i silenzi
Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa
Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano
PODCAST | Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Proteste e cortei nelle città. Stazioni occupate. #ANSA - X Vai su X
Mentre la Flotilla viene fermata e le piazza in Italia si riempiono per le proteste, sulle due principali reti generaliste sparisce il racconto di quanto sta accadendo. Nessuna edizione straordinaria, né la tempestività di prevedere speciali in prima serata. A cura di - facebook.com Vai su Facebook
Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sciopero generale - Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Scrive tg24.sky.it
Israele abborda la Flotilla, italiani espulsi. Proteste pro-pal in molte città - Come da programma, la Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Riporta ecovicentino.it