Flotilla proteste pro Pal in tutta Italia Occupate le Università a Milano Firenze e Pisa
(Adnkronos) – Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da Milano a Firenze, gli studenti occupano le Università. A Genova sono stati bloccati i varchi portuali. "Al momento stazioni, autostrade, porti e aeroporti non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
