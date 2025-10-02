Flotilla proteste pro Pal in tutta Italia Occupate le Università a Milano Firenze e Pisa

(Adnkronos) – Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da Milano a Firenze, gli studenti occupano le Università. A Genova sono stati bloccati i varchi portuali.  "Al momento stazioni, autostrade, porti e aeroporti non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Flotilla, le proteste e i silenzi

Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa

Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano

flotilla proteste pro palScattano le proteste pro Pal in tutta Italia, tra stazioni occupate e cortei. Venerdì sciopero generale | VIDEO - L’Unione sindacale di Base proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Quando uno Stato, come Is ... Da dire.it

flotilla proteste pro palFlottiglia fermata, l’Italia si blocca. A Milano occupata la Statale, Cgil annuncia lo sciopero generale pro Gaza, Salvini pronto a precettare - Per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale in tutta Italia, sciopero a cui ha aderito anche la Cgil, dopo l’anticipazione - Si legge su ilriformista.it

