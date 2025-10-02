Flotilla proteste in tutta Italia | cortei e blocchi da Torino a Napoli Tensioni a Roma
Esplode la protesta nelle città italiane a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo che la Marina israeliana ha abbordato alcune delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta verso Gaza. A Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli: migliaia di manifestanti pro Pal sono scesi in piazza mercoledì sera mentre la Cgil ha proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale. In migliaia in piazza a Roma in corteo verso Palazzo Chigi. Nella Capitale il presidio permanente in Piazza dei Cinquecento ha prima bloccato le strade attorno a Termini e poi in migliaia si sono riversati in piazza Barberini a Roma, con fumogeni e scandendo slogan a sostegno della Palestina e contro il governo israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla, le proteste e i silenzi
Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa
Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano
Flotilla abbordata da forze israeliane: proteste in tutta Italia, corteo anche a Perugia cantando "Bella ciao" - Le forze militari israeliane nella serata del primo ottobre 2025 hanno iniziato all'abbordaggio delle navi della Flotilla dirette a Gaza fermando gli attivisti. Lo riporta corrieredellumbria.it