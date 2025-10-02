Flotilla proclamato sciopero generale 3 ottobre Garante | Illegittimo senza preavviso

Con le operazioni di abbordaggio da parte di Israele alle barche della missione umanitaria, che si stavano avvicinando sempre più alla Striscia di Gaza, è salita ancor di più l’attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma il ministro dei Trasporti replica: "La motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso". E nel pomeriggio è arrivato lo stop della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha definito "illegittimo" lo sciopero proclamato per domani poiché "in violazione dell'obbligo legale di preavviso". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Flotilla, proclamato sciopero generale 3 ottobre. Garante: “Illegittimo senza preavviso”

Ancora una volta, Matteo Salvini ha scelto la strada sbagliata. Dopo il fermo della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, i sindacati hanno proclamato uno sciopero generale. La risposta del ministro? Minacciare la precettazione. Un riflesso condizionat - X Vai su X

La manifestazione spontanea a sostegno della Global Sumud Flotilla ha radunato circa duemila persone che hanno occupato i viali a Firenze. Manifestazioni analoghe a Pisa, Livorno, Siena e in altre città toscane. Proclamato lo sciopero generale per il 3 otto - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Sciopero generale per Flotilla e Gaza, cosa aspettarsi; Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”, Landini: “Offese di basso livello” - Domani, venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati. Secondo dire.it

Flotilla abbordata da Israele, 3 ottobre sciopero generale proclamato dalla Cgil - La Global Sumud Flotilla, missione internazionale umanitaria diretta a Gaza con 44 imbarcazioni provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti a bordo, è stata abbordata dalla marina israelia ... Come scrive ilvescovado.it