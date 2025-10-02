Flotilla proclamato sciopero generale 3 ottobre Garante | Illegittimo senza preavviso

Tg24.sky.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con le operazioni di abbordaggio  da parte di Israele alle barche della missione umanitaria, che si stavano avvicinando sempre più alla Striscia di Gaza, è salita ancor di più l’attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma il ministro dei Trasporti replica: "La motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso". E nel pomeriggio è arrivato lo stop della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha definito "illegittimo" lo sciopero proclamato per domani poiché "in violazione dell'obbligo legale di preavviso". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

